Dalla Cina un’immagine diventata virale nel blog di Sina Weibo: di una donna con una mascherina appositamente progettata con un beccuccio, in modo da poter bere con una cannuccia, pur indossandola.

Non si sa se la mascherina funzioni o meno ma ormai più di 11.000 utenti utilizzano l’hashtag #MilkTeaMask e scherzano sull’impegno che è stato fatto per perfezionare il design della mascherina in modo che la cannuccia si adatti perfettamente e gli utenti possano bere senza toccarsi il viso. Alcuni produttori online si stanno persino affrettando a copiarla.