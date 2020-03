ROMA – Arrivano quasi 5 miliardi per gli ammortizzatori sociali, concessi per tutti per 9 settimane, per far fronte al Coronavirus: come annunciato in questi giorni nella bozza del decreto anti-Coronavirus, ancora suscettibile di modifiche, si prevedono – riporta l’Ansa – circa 1,3 miliardi per la Cig ordinaria e per trasformare in ordinaria la Cigs (338 milioni).

ltri 3,3 miliardi serviranno per l’estensione della cassa in Coronavirus, in bozza decreto cassa integrazione per tutti per 9 settimanederoga ai settori attualmente non coperti, compresi agricoltura e pesca. Resta escluso il lavoro domestico.