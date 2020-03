L’AQUILA – “Apprendo che si starebbe predisponendo una ordinanza per la chiusura dei cantieri nelle aree colpite dal sisma 2009. Come già ribadito si tratta di una scelta condivisibile ma auspico che nella composizione di tale disposizione si tenga conto delle esigenze di lavoratori e imprese. Il Comune dell’Aquila è pronto a fare la propria parte e ho già dato indicazione agli uffici che tali sospensioni non debbano essere computate nei termini di fine lavoro che nelle relative penali di sforamento”.

Lo dice in una nota il sindaco, Pierluigi Biondi.