L’epidemia è arrivata anche nel continente africano, che deve gestire anche altre malattie come la tubercolosi e l’Hiv. Il numero di casi confermati di coronavirus in Africa si sta avvicinando a 15.000, secondo le ultime statistiche riportate dai Centri africani per il controllo delle malattie.

Con sistemi sanitari delicatamente equilibrati, molti paesi africani hanno imposto blocchi non appena i loro primi casi sono stati confermati e la diffusione del virus nel continente sembra essere stata rallentata dalla risposta.