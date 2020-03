PESCARA – Nell’emergenza coronavirus preoccupazioni vengono espresse dall’assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo Mauro Febbo in tema di sistema delle imprese.

“Le previsioni parlano di chiusure di attività tra il 30 e il 35 per cento”, dice.

Febbo ricorda che la Regione ha messo in campo alcune iniziative per sostenere le Pmi travolte dalla pandemia: blocco del pagamento delle imposte e delle tasse; rinvio dei pagamenti di mutui e finanziamenti gestiti da Abruzzo Sviluppo e Fira; proroga della scadenza dei bandi emessi, rinvio delle rendicontazioni dovute dalle micro imprese alla Fira.

L’assessore ha anche annunciato che è in corso di valutazione e definizione in Commissione Ue l’istituzione di finanziamenti a fondo perduto per la perdita del volume di affari di tutte quelle imprese che dovranno essere sostenute nella ripresa dell’attività, definendo la proposta come “l’unica via di uscita”.