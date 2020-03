PESCARA – Allarme Coronavirus, la Regione ha fornito i dati dei contagiati per ogni singolo Comune delle Marche, per dare un quadro più preciso della distribuzione sul territorio dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

I dati riguardano pazienti che sono in quarantena presso il proprio domicilio o ricoverati presso una struttura ospedaliera e sono riferiti alla residenza del paziente, così come risulta nel sistema anagrafico delle Asl. Vale a dire che la località potrebbe in qualche caso non coincidere con la residenza anagrafica comunale e/o con il domicilio del paziente stesso.

L’allarme è molto più alto sulla costa, con il Pescarese più colpito dal contagio.

L’ELENCO DEI CASI POSITIVI PER COMUNE

Alanno 2, Alba Adriatica 1, Arielli 2, Atessa 3, Atri 6, Avezzano 4, Barisciano 1, Bellante 2, Bisenti 2, Campli 1, Canistro 1, Cappelle sul Tavo 2, Caramanico Terme 1, Casal di Principe 1, Casalbordino 2, Castel di Sangro 4, Castel Frentano 2, Castellalto 1, Castiglione Messer Raimondo 31, Castilenti 8, Catignano 1, Cellino Attanasio 1, Cepagatti 6, Cerchio 1, Cermignano 2, Chieti 5, Città Sant’Angelo 19, Civitella Casanova 11, Collarmele 2, Collecorvino 8, Colonnella 1, Crecchio 9, Cugnoli 2, Elice 9, Farindola 5, Fossacesia 1, Francavilla al Mare 10, Frisa 1, Gessopalena 1, Guardiagrele 1, Guglionesi 1, Guilmi 1, Lanciano 7, L’Aquila 2, Lettomanoppello 1, Loreto Aprutino 9, Manoppello 3, Martinsicuro 1, Miglianico 1, Montazzoli 1, Montebello di Bertona 4, Montefino 6, Montesilvano 51, Mosciano 1, Moscufo 1, Mozzagrogna 2, Nocciano 1, Notaresco 3, Ortona 18, Ortona dei Marsi 2, Paglieta 1, Palena 1, Penne 33, Pescara 82, Pescina 3, Pianella 8, Picciano 2, Pineto 11, Ripa Teatina 4, Roccamontepiano 2, Roccamorice 1, Ripa Teatina 4, Roccamontepiano 2, Roccamorice 1, Roccascalegna 1, Roccaspinalveti 1, Rosciano 1, Roseto degli Abruzzi 2, San Benedetto dei Marsi 1, San Giovanni Teatino 2, San Salvo 1, Santa Maria Imbaro 1, Scurcola Marsicana 1, Silvi 5, Spoltore 7, Teramo 5, Tocco da Casauria 1, Tollo 3, Torrevecchia Teatina 1, Torricella Peligna 2, Torricella Sicura 1, Trasacco 1, Treglio 1, Vasto 5, Villa Santa Maria 1.

Per quanto riguarda i restanti 48 casi, la residenza non è indicata.