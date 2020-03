Un appello a tutti a donare sangue #ioescosoloperdonare per l’emergenza coronavirus che tanto sta mettendo in difficoltà il nostro sistema sanitario.

E la risposta è stata eccezionale. Con una lettera a cuore aperto per dire grazie a tutti i donatori che, nonostante l’emergenza Coronavirus, hanno risposto agli appelli per continuare a garantire scorte di sangue agli ospedali, Civis, il coordinamento interassociativo dei volontari italiani del sangue che riunisce AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS e Fratres, ha voluto manifestare la propria riconoscenza a chi, in questo momento così delicato, sta continuando a donare il sangue e gli emocomponenti.

Carissimi,

la risposta di tutti voi alla richiesta di sangue costante di queste settimane ha rappresentato una delle notizie più belle che potessimo raccontare.

Come sapete l’emergenza che sta colpendo il nostro Paese non può lasciarci indifferenti di fronte alle necessità che tanti pazienti continuano ad avere. Oltre 1800 persone, ogni giorno, hanno bisogno di trasfusioni: circa la metà di loro sono pazienti talassemici, leucemici o con altre forme oncologiche che richiedono scorte ininterrotte per vedersi garantire terapie e speranze di vita.

Tutto questo continua a essere possibile grazie a voi e grazie alle associazioni e federazioni di donatori che costituiscono una delle colonne portanti di tutto il sistema sangue italiano. Oltre agli appelli che come Centro Nazionale Sangue e CIVIS abbiamo lanciato nelle ultime settimane, anche numerosi rappresentanti dello spettacolo e dello sport si sono uniti alla nostra mobilitazione. Un atto di sensibilità che è stato colto in massa e che ha visto i donatori di tutte le regioni italiane farsi avanti per il bene degli altri.

Questa sensibilità ha dimostrato ancora una volta cosa significhi essere volontari e quanto l’impegno di ognuno di noi sia fondamentale per il benessere della collettività.

Continuare a donare è fondamentale, ma per farlo è ancor più essenziale prenotare la donazione, contattando la propria associazione o il proprio centro di raccolta sia per evitare assembramenti all’interno delle sale sia per garantire una programmazione continua e costante in linea con le esigenze del Sistema trasfusionale.

La solidità del nostro Servizio sanitario e la salute di tantissime persone dipendono dal singolo gesto di ognuno di noi. Un gesto anonimo, gratuito, volontario, periodico, responsabile e associato.

Grazie per tutto quello che state facendo,

Gianpietro Briola

Coordinatore CIVIS e presidente di AVIS Nazionale

P. Croce Rossa Italiana, Paolo Monorchio

P. FIDAS Nazionale, Giovanni Musso

P. FRATRES Nazionale, Vincenzo Manzo