L’AQUILA – “Attivare subito un tavolo a cui prendano parte oltre alla Regione i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori per mettere in campo le misure necessarie per garantire la necessaria protezione, rispetto al rischio contagio da coronavirus, nei luoghi di lavoro”.

È quanto chiedono Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo, e Silvio Paolucci, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

“Il confronto a livello nazionale tra governo e parti sociali è utile e necessario, tanto che riteniamo debba avere un’appendice a livello locale – spiegano Fina e Paolucci – Si sono fermate le attività commerciali, la produzione e i servizi essenziali rimangono a regime, e i lavoratori manifestano giustamente timori e preoccupazioni”.