L’AQUILA – Il centro sociale anziani “San Raniero” di Civita di Bagno ha raccolto, tra i suoi aderenti, la somma di 500 euro e li ha donati all’associazione Vado onlus dell’Aquila, da tempo impegnata nella raccolta fondi per sostenere il potenziamento delle strutture sanitarie dell’ospedale San Salvatore del capoluogo d’Abruzzo in questo momento di epidemia del coronavirus covid-19.

“Certo, non si tratta di un grande importo – spiegano i responsabili della struttura -, ma il centro sociale San Raniero ha voluto offrire con il cuore il contributo che poteva, consapevole che in questo momento dispositivi di protezione (mascherine, guanti, ecc.) e altre iniziative del genere sono essenziali per gli operatori sanitari. Medici, infermieri, personale ospedaliero in generale rischiano la vita tutti i giorni per salvaguardare la nostra salute e vanno ringraziati e sostenuti per questo”.