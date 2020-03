Dopo il video, divenuto virale su youtube, del concerto organizzato sui balconi a Benevento, si sono moltiplicate le iniziative per sentirsi tutti più vicini, promosse nelle ultime ore in rete e sui social, per la giornata di oggi.

Alle 12 è in programma un singolare flash mob dai balconi di casa. Un modo per salutarsi e fare gruppo, seppur a distanza, oltre che per ribadire la voglia di non arrendersi all’emergenza coronavirus.

La seconda mobilitazione, la più “orecchiabile” è fissata per le 18, quando i cittadini sono invitati a prendere uno strumento e suonare dalla loro finestra, per una sorta di concerto di quartiere.

Alle 20 è invece in programma un flash mob per cantare tutti insieme l’inno nazionale e sentirsi uniti in questi momenti così difficili.