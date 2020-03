L’AQUILA – In ottemperanza all’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato ieri dal premier Giuseppe Conte, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio nazionale, la Gran Sasso Acqua Spa informa gli utenti che chiuderà al pubblico gli uffici del settore commerciale, cioè tutto ciò che attiene alle bollette e consumi, e quelli del settore tecnico, per quel che riguarda allacci e fognature, da lunedì 16 marzo fino a venerdì 3 aprile 2020.

L’Azienda ringrazia l’utenza per la collaborazione e specifica che il servizio sarà comunque garantito contattando i seguenti numeri telefonici a cui risponderà il personale di riferimento: 0862-402281; 0862402282; 0862402283; 0862402284.