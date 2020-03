L’AQUILA – Anche negli Stati Uniti, come accaduto nei paesi europei, “la gente sta sottovalutando la pericolosità del Coronavirus”. Lo testimonia Emiliano Benedetti, giovane studente aquilano del liceo scientifico “Andrea Bafile” che sta completando il quarto anno negli States grazie a una borsa di studio.

Il 18 enne si è improvvisato reporter mentre si trova a Miami in vacanza con la famiglia che lo ospita negli Usa, documentando come “la gente continua a uscire, si diverte, soprattutto oggi (ieri, ndr) che è la giornata di San Patrizio”.

“Il governatore della Florida ha preso qualche provvedimento, ad esempio ha decretato la chiusura della spiaggia, i bar possono restare aperti solo fino alle 11 di sera, e i ristoranti possono svolgere solo consegne a domicilio fino all’inizio di aprile”, dice in un breve video inviato a L’Aquila Blog.

“La gente qui in Florida non sta reagendo, mentre in altre città nei supermercati acquista solo acqua e carta igienica, non so perché”, aggiunge.

“A San Francisco è più o meno come in Italia”, chiosa Emiliano, “la gente non può uscire di casa”.