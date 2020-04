Grazie al contributo si solidarietà sono già stati distribuiti da Banco Alimentare più di 185.000 pasti nelle mense e nei centri di distribuzione: l’obiettivo è è raggiungere e superare 1 milione di pasti.

Questi i numeri dell’iniziativa di solidarietà lanciata dalla App The Fork, “Cena Sospesa“, a favore di Banco Alimentare. Chiunque ha la possibilità di effettuare sull’app di The Fork una donazione a Banco Alimentare e offrire, così, un pasto a un’altra persona o famiglia in difficoltà.