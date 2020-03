L’AQUILA – “Il fondo di 400 milioni di euro destinato ai comuni per la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie bisognose per l’acquisto di generi alimentari è un provvedimento importante e di qualità. È un fatto straordinario e unico nella storia che in cosi poco tempo un governo abbia stanziato cifre cosi importanti per affrontare un’emergenza. E lo dico da persona che purtroppo ha già vissuto ben due emergenze”.

Lo dichiara in una nota la deputata abruzzese del Partito democratico, Stefania Pezzopane.

“Solo per la regione Abruzzo sono stati stanziati più di 9 milioni di euro, una cifra importante, da ripartire fra ai sindaci d’Abruzzo – dice – Il presidente della Regione, invece di fare sempre il bastian contrario e criticare, si attivi per incrementare i fondi provenienti dal Governo, invece di continuare a sperperare denaro per spese in comunicazione istituzionale”.

“Ringrazio il governo, i sindaci e gli assessori alle politiche sociali che invece di fare stucchevoli polemiche, si stanno adoperando rendendosi immediatamente operativi. Come ha detto anche il presidente dell’Anci De Caro i 400 milioni destinati ai comuni non risolvono tutti i problemi, ma sono importanti per andare avanti in queste settimane di estrema difficoltà”, conclude.