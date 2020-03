Una commissione del Comune di Lake Worth City in Florida finisce in rissa tra sindaco e commissario per l’emergenza.

Il commissario ha dato in escandescenza perché il comune ha deciso di tagliare la luce a 54 abitazioni in piena emergenza e accusa il sindaco di non aver fatto nulla per l’emergenza sanitaria e di mancanza di leadership.

Il comune è vicino a Palm Beach, una delle province più ricche della Florida.