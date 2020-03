L’AQUILA – “Il Partito Democratico abruzzese è impegnato in queste ore a interloquire con le imprese presenti sul territorio regionale per verificare quali sono quelle in grado di svolgere funzioni di produzione nella filiera dei materiali utili ad affrontare l’emergenza”.

Lo dichiara il segretario regionale del Partito democratico, Michele Fina.



“Il nostro contributo è ovviamente in ambito e in raccordo con il lavoro di coordinamento svolto dalla Protezione civile e dalla Regione – spiega Fina -. Stiamo verificando, e stanno emergendo già le prime disponibilità, se una parte della produzione di alcune imprese possa essere messa a disposizione per fabbricare materiale utile, a cominciare dai dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, ma non solo.