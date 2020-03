L’AQUILA – “La fiaccolata sicuramente non potrà svolgersi secondo le modalità degli anni passati. Stiamo studiando una formula alternativa. Se l’emergenza dovesse essere in una fase ancora così acuta dovremo pensare ad alimentare il ricordo in maniera differente”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, durante una conferenza stampa virtuale in diretta Facebook sull’emergenza Coronavirus, a proposito delle commemorazioni delle vittime del terremoto del 6 aprile.