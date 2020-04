L’AQUILA – “Pubblicato l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse finalizzato all’attuazione di un incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenute da quelle specifiche aziende abruzzesi che in queste settimane di emergenza sanitaria hanno continuato a mantenere in funzione impianti a ciclo continuo, ma privi di output produttivo nel periodo compreso tra il 23 marzo e il 3 maggio 2020”.

A comunicarlo è l’assessore alle Attività produttive Mauro Febbo che spiega come “oggi, la Regione, con l’approvazione della legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 ‘Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19’, concretizza un’ulteriore ed importante misura a favore delle attività produttive attraverso una risposta concreta all’economia abruzzese”.

“Questo avviso è un primo, fondamentale e funzionale passaggio per arrivare alla costituzione di un elenco di imprese in possesso dei requisiti previsto nell’allegato 3 al Dpcm del 10 aprile 2020 e, quindi, come tali idonee a ricevere un eventuale incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione gli impianti produttivi a ciclo continuo”.

In questi giorni – continua l’assessore Febbo – attraverso l’Autorità di Gestione dei Fondi europei della Regione Abruzzo ed i vari Dipartimenti stiamo portando avanti una approfondita e specifica ricognizione delle risorse non impegnate e non vincolate della programmazione 2014-2020 e quindi reperire risorse importanti da impegnare a favore delle aziende e imprese abruzzesi. Infatti attraverso detta manifestazione di interesse sara` possibile per la Regione Abruzzo stimare le risorse finanziarie necessarie definendo, altresi`, la misura massima dell’incentivo economico concedibile in favore di ciascuna impresa”.

“Alle imprese inserite in elenco, verrà successivamente richiesta la trasmissione dei documenti di spesa, imputati al periodo dal 23 marzo al 3 maggio 2020. Le imprese interessate a manifestare la propria disponibilita` – conclude Febbo – in devono far pervenire la propria richiesta, pena l’esclusione, debitamente sottoscritta digitalmente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo dpg015@pec.regione.abruzzo.it , indicando come oggetto della PEC la dicitura “Manifestazione di interesse costituzione elenco finalizzato all’attuazione della Legge Regionale n. 9 del 6 aprile 2020, art. 5 co 11”, entro il 30 aprile 2020”.