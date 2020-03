L’AQUILA – “Non c’è alcuna necessità di recarsi nei distretti sanitari di base per il rinnovo delle esenzioni alla compartecipazione alla spesa sanitaria, perché le certificazioni scadute o in scadenza hanno validità prorogata al 30 giugno prossimo”.

Lo comunica l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, specificando che la proroga è stata stabilita nell’articolo 5 dell’ordinanza n.4, firmata dal presidente della Regione Marco Marsilio lo scorso 11 marzo.

“Siamo stati informati – continua l’assessore – che diversi utenti si stanno recando agli sportelli per rinnovare l’esenzione. Non è assolutamente necessario, perché gli attuali certificati sono stati prorogati. Evitate, quindi, di uscire di casa e di affollare le sale d’attesa dei distretti, perché rappresenta un inutile rischio sia per la vostra salute, che per quella degli altri”.