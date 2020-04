L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ringrazia Enel per le 1600 mascherine di tipo FFP2 donate al Comune che le ha già destinate agli operatori dell’ex Onpi.

“Abbiamo deciso di dirottare al Centro servizio anziani la generosa donazione di Enel perché le residenze assistenziali e, più in generale, quelle socio sanitarie sono quelle in cui sono presenti i soggetti più a rischio – ha spiegato il sindaco – . Grazie a questo gesto di solidarietà incrementiamo la dotazione di dispositivi di protezione individuale della struttura”.

“È una ulteriore dimostrazione per le famiglie che in questo particolare momento non possono recarsi a far visita che la cura dei propri cari avviene in maniera sicura. Il mio ringraziamento va ad Enel e a tutti coloro che quotidianamente fanno piccoli e grandi gesti di sostegno nei confronti della nostra comunità e del personale sanitario in prima linea nella lotta al coronavirus”, conclude il sindaco.