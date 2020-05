L’AQUILA – Sono tante e tutte importanti le iniziative solidali che hanno avuto come obiettivo il potenziamento del reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila con la costruzione di un primo lotto con 4 posti letto secondo i migliori standard tecnologici. Il progetto innovativo, portato avanti con donazioni private, è destinato ad essere pilota in Italia: 10 posti, oltre gli otto già in funzione, per il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale per un investimento di circa due milioni di euro. Ad oggi le donazioni sono arrivate a 520 mila euro ma la raccolta fondi continua, nella speranza di raggiungere l’obiettivo il prima possibile.

In prima linea insieme al primario del reparto di Anestesia e Rianimazione, Franco Marinangeli e all’associazione V.A.Do., promotrice dell’iniziativa che ha raccolto 170 mila euro, anche l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) dell’Aquila con il presidente Adolfo Cicchetti e Eliseo Iannini, presidente della commissione Covid-Ance che hanno versato contributi pari a 100 mila euro per conto di diverse Imprese edili aquilane, la Fondazione Carispaq che ha contribuito con 150 mila euro e L’Aquila per la Vita che ha contribuito con 100 mila euro.

La Fondazione Carispaq sarà l’Istituzione che gestirà i rapporti con la Asl e con le ditte che realizzeranno l’opera mentre Paola Federici, in qualità di coordinatrice del Tribunale dei diritti del malato dell’Aquila, farà da garante per le istanze dei cittadini.