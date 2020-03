Dopo i Giochi olimpici di Tokyo, il Salone del mobile e un numero imprecisato di mostre e appuntamenti internazionali, il 2020 potrebbe definitivamente perdere anche l’Expo di Dubai. L’apertura della prima esposizione universale della storia ospitata in paese arabo, fissata per il 20 ottobre prossimo, potrebbe slittare di dodici mesi.

Per l’effettiva modifica della data, tuttavia, è necessario seguire una specifica procedura. Il primo passo prevede la proposta formale, espressa dal Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti al BIE; inoltre, è richiesto che due terzi dei 160 Paesi membri del BIE votino a favore delle nuove date. La decisione finale è attesa per il mese di giugno e, forse anche per questo, gli organizzatori al termine della riunione odierna hanno incoraggiato i partecipanti a concludere i lavori di costruzione dei Padiglioni, nel rispetto dei tempi di consegna inizialmente previsti.