L’AQUILA – “Dalle ore 11 di questa sera fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com’è c’è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare. Fate girare sms”.

Sta girando nelle chat di Whatsapp, proprio in questo momento, l’ennesima bufala riguardante surreali misure anti coronavirus da intraprendere sul territorio. Un’altra notizia priva di fondamento a proposito dell’emergenza. Una delle tante che purtroppo stanno girando in questi giorni attraverso social.

In Abruzzo, come in tutta Italia, nessun mezzo si alzerà quindi in volo per disinfestare, tanto che nessuna conferma è arrivata né sui media né da parte delle autorità competenti.