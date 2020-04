“Non vogliamo che altri Paesi paghino i nostri debiti, l’Italia i suoi debiti li ha sempre pagati. Vogliamo creare le condizioni affinché si possano spendere tutti i soldi che servono per le infrastrutture, quindi in lavoro, in innovazioni tecnologiche”. Così a Unomattina il ministro degli Esteri Di Maio.

Poi, sulla Die Welt che scrive “La mafia aspetta i soldi Ue“: “affermazione vergognosa e inaccettabile, mi auguro Berlino prenda le distanze. L’Italia piange oggi le vittime del virus ma ha pianto e piange ancora quelle di mafia”.