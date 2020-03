L’AQUILA – “Il Comune dell’Aquila deve mettere urgentemente a disposizione, se non è ancora stato fatto, della nostra Asl e degli operatori sanitari, le 2000 mascherine ffp1 donate dalla multinazionale Zte, come promesso dal sindaco Biondi. Sono troppe, ogni giorno, le notizie di operatori sanitari contagiati dal virus”.

È quanto si legge in una nota a firma della segretaria comunale de Partito democratico L’Aquila Emanuela Di Giovambattista.

“Questi ultimi sono i primi a dover essere protetti allo scopo di assicurare non solo la loro sicurezza personale ma anche per evitare che gli sforzi che si stanno facendo per fronteggiare l’epidemia da Covid 19 siano vani – si legge nella nota -. Se il numero del personale sanitario contagiato dovesse aumentare, infatti, i cittadini si troverebbero a dover affrontare l’emergenza Covid 19 senza assistenza sanitaria”.

“Purtroppo sono tante le segnalazioni che arrivano dai giornali, dai sindacati e dagli operatori sanitari stessi, di una difficoltà di reperimento dei dispositivi di protezione individuale, necessari perché tutti gli operatori possano continuare ad assistere i cittadini in sicurezza – prosegue la nota -. La carenza di Dpi riguarda anche la nostra Regione e la nostra Asl con reparti e servizi che non hanno a disposizione i presidi necessari per la loro tutela”.