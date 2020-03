PESCARA – De Cecco dona 250mila euro per l’acquisto di 10 respiratori da distribuire alle aziende ospedaliere in Abruzzo per contribuire alla lotta contro il Covid-19.

Plaudono all’iniziativa del noto imprenditore dell’omonima pasta nota in tutto il mondo, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e quello del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che hanno già ringraziato Filippo Antonio De Cecco.

Questo, scrivono in una nota è “l’Abruzzo sano, bello e solidale e composto anche da quella straordinaria imprenditoria locale che, nei momenti dell`emergenza, decide di mettere a disposizione le proprie risorse per aiutare il proprio territorio”.

“Il motto dell`Abruzzo ‘forte e gentile’ – sottolinea Sospiri – non è semplicemente uno slogan ma è realtà e lo verifichiamo ogni qual volta la nostra terra si è trovata a vivere un’emergenza che questa volta ha assunto un carattere nazionale. La cosa straordinaria è quando anche l`imprenditoria privata spalanca le proprie braccia pronta a far sua quella necessita` mettendosi a disposizione in modo fattivo e collaborativo”.

Un ringraziamento che il presidente del Consiglio regionale estende anche a tutto il personale ospedaliero che in questo momento è in prima linea per fronteggiare il Coronavirus.

“Il nostro dovere civico e istituzionale – conclude Sospiri – oggi è quello di concentrare tutti i nostri sforzi nell’aiutare quel personale, di essere capaci di prestare attenzione a quelle che sono le necessità più urgenti che mano a mano si creano e saper offrire l`aiuto più adeguato e nel modo più tempestivo possibile”.