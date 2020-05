L’AQUILA – Nella giornata di ieri, giovedi 7 maggio 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 1221 controlli personali, con 24 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020, 1 persona denunciata per altri reati e 440 attività o esercizi commerciali controllati.