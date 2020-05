Conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi, per parlare del nuovo Dpcm Riaperture. Tornano i giornalisti nella sede del governo: sono stati individuati spazi per garantire la sicurezza. Dopo l’accordo tra governo e Regioni che, ieri, ha fissato le linee guida per le riaperture, il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri ha superato l’esame del Quirinale ed è stato pubblicato.

“Ricominciamo ma con prudenza. I dati ci dicono che abbiamo reagito bene, con un insieme di misure volte ad affrontare la Fase 2 con fiducia e senso di responsabilità. Stiamo affrontando un rischio calcolato, la curva potrebbe risalire, ma dobbiamo ripartire. Non possiamo aspettare il vaccino.

Sarà fondamentale anche in questa fase il dialogo con regioni ed Anci, che dovranno assumersi le loro responsabilità nel fornirci dati puntuali e precisi per poter intervenire con misure restrittive mirate. Le regioni ci aiuteranno anche nell’applicazione delle norme di sicurezza per tutte le attività. Stiamo affrontando un rischio calcolato, consapevoli che la curva potrà risalire.

I nostri valori non sono cambiati, la salute e la vite sono primari, ma la ripartenza è necessaria per non compromettere ulteriormente il tessuto economico del Paese.

Da lunedì stop alle autocertificazioni, si potrà andare dove si vorrà. Permangono i divieti per i positivi al virus, per chi ne ha i sintomi e di assembramento.

Rispettiamo le distanze. Fondamentale la mascherina che va indossata idoneamente, soprattutto al chiuso ma anche all’aperto, specie in luoghi affollati.

Fino al 3 giugno, manterremo le restrizioni di movimento solo tra le regioni. In procinto di questa data, valuteremo i rischi e procederemo alle riaperture. Dal 3 giugno ci si potrà muovere anche in Europa e rientrare in Italia senza affrontare la quarantena.

Riaprono tutte le attività finora escluse dalle riaperture, ma sempre e solo se le regioni garantiranno l’osservanza delle norme. Dal 15 giugno riapriranno cinema e teatri. Dal 25 maggio piscine e palestre. Per i bambini ci sarà un ventaglio di offerte varie a carattere ludico ricreativo. Sono state le stesse associazioni di categoria a chiedere al governo di orientarsi per la riapertura il 15 giugno. La riapertura sarà possibile da quella data ma le Regioni avranno la facoltà di posticipare o anticipare l’apertura a seconda dell’andamento della curva epidemiologica.

Sono consapevole che per molte attività la riapertura non significherà ripresa economica. Sono consapevole che senza gli aiuti non sarà possibile ripartire che il decreto rilancio non sarà la soluzione a tutti i problemi di questo momento.

Con questo decreto però interveniamo su tantissimi settori, aiutanti le imprese e investendo su scuola, ricerca e sanità. L’emergenza è provante, per tutti. Ma non dobbiamo perderci d’animo e lavorare da subito per far correre la nostra economia. Mi metterò subito al lavoro su un nuovo decreto semplificazione per intervenire sugli impedimenti burocratici. Dopo, torneremo a investire anche sull’Italia che vogliamo: più verde, più digitale ed inclusiva.”

Conte, sollecitato dai giornalisti, ha dichiarato che “nei prossimi giorni partirà la sperimentazione dell’app Immuni. “Sono stati acquistati 150mila test sierologici e siamo disponibili ad acquistarne altri 150mila. Stiamo lavorando su tutto, con i test sierologici e tamponi, ma occorre del tempo”.

“Siamo sensibili alla libera informazione. Il mio pensiero va anche ai giornalisti dell’Ansa”. “Sono diverse le testate in difficoltà. Qualche misura per l’editoria l’abbiamo introdotta nel decreto rilancio, cercheremo di porre sempre la massima attenzione, la massima sensibilità alla libera informazione”.

“Se leggiamo i giornali vediamo dei tentativi di dare qualche spallata al governo. Ma a parte il chiacchiericcio, dobbiamo concentrarci sugli obiettivi che abbiamo davanti. Dobbiamo progettare la ripresa a pieno regime del Paese, non possiamo lasciarci distrarre”.

Il premier Giuseppe Conte difende poi il commissario straordinario Domenico Arcuri. “Prima di valutare l’operato” di Arcuri “la inviterei a porsi nelle sue condizioni. A ripercorrere il lavoro che ha dovuto fare fin dall’inizio quando in tutto il mondo si è scatenata una pandemia ed era pressoché impossibile procacciarsi una partita di mascherine. Quello che ha fatto Arcuri è chiaro. E’ stato un impegno faticoso non sottovaluterei la qualità del suo operato. Se lei ritiene di poter fare meglio, ne terrò conto”, dice poi Conte con una battuta al giornalista critico nei confronti del commissario.

Infine la notizia sulla data di ripresa del campionato. “Servono garanzie in più per avventurarsi a fare una data per la ripresa del campionato bisogna avere qualche garanzia in più che in questo momento non c’e'”. “Il ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport, è molto responsabile come tutto il Governo. Bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per la ripresa del campionato, non solo di calcio, in condizioni di massima sicurezza”.