L’AQUILA – “Appresa la notizia della positività del presidente Nicola Zingaretti, al quale vanno gli auguri di pronta guarigione, il presidente Marco Marsilio ha immediatamente chiamato i sanitari, seguendo il protocollo previsto, descrivendo loro la circostanza che martedì pomeriggio scorso è stato in contatto ravvicinato con lo stesso, in occasione della firma del Protocollo d’intesa sulla velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara”.

A darne notizia con una nota è l’ufficio stampa del presidente della Giunta regionale.