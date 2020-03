SCOPPITO – La scuola di Psicoterapia Atanor e il Centro Studi Syncrònia onlus di Scoppito (L’Aquila) da oggi ampliano l’offerta dei servizi di psicologia e psicoterapia offerti, mettendosi a disposizione per consulenze telefoniche oppure tramite piattaforme on line. Le consulenze saranno gratuite e disponibili per chiunque ne abbia necessità.

È in corso un’emergenza sanitaria e non è difficile che ci si ritrovi a dover gestire ansie e timori legate all’incertezza e alla paura del contagio.

In situazioni come quelle che stiamo vivendo in questi giorni spesso non è semplice nemmeno comunicare ai bambini cosa stia accadendo.

Con un sostegno psicologico adeguato è più facile affrontare l’emergenza e gestirla al meglio, per se stessi e per i proprio cari.

“Le problematiche legate al Coronavirus non costituiscono soltanto un problema oggettivo, in relazione a un vissuto reale, ma costituiscono anche un problema soggettivo, che riguarda il vissuto psicologico di ciascuno”, commenta la psicologa psicoterapeuta Angela Paris, responsabile dell’istituto, “fonte di grande stress, che comporta un cambiamento nelle normali abitudini di vita e che mina il senso di sicurezza delle persone, la situazione attuale può generare dei rischi psicologici”.

“Si può incorrere in una distorsione o anche in un’amplificazione del reale rischio che si corre, con il rischio che si incorre in ingiustificate condizioni di panico e a comportamenti non sempre razionali e gestibili, dei quali è difficile prevedere le conseguenze di ordine pratico. L’amplificazione del rischio potrebbe arrivare a creare problemi sia all’intera comunità che al singolo individuo. Basta pensare che uno stato di paura prolungato o acuto potrebbe abbassare le normali difese immunitarie e renderci più vulnerabili”.

“A tal fine”, conclude Paris, “proprio per prevenire situazioni di questo tipo, abbiamo deciso di attivare un nuovo sportello di ascolto telematico e di supporto per la gestione dell’ansia da Covid-19. L’accesso è totalmente gratuito e garantisce la possibilità di entrare in contatto con gli psicologi e gli psicoterapeuti professionisti che lavorano nella nostra struttura. Lo sportello è rivolto a tutta la popolazione e si aggiunge agli sportelli che il nostro centro aveva già attivi in convenzione con il Comune di Scoppito, i licei annessi all’Istituto Cotugno, alcuni ambulatori medici e farmacie del territorio e tutte le scuole dell’istituto Comenio. Crediamo fortemente che l’applicazione di conoscenze psicologiche, in situazioni critiche come queste, possa essere di grande aiuto a tutta la comunità. Aumentando la resilienza dei singoli, quasi in un effetto di risonanza, può aumentare la resilienza anche degli altri”.