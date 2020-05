Tra le novità principali c’è la possibilità di farsi accompagnare nel caso di spostamenti giustificati dai motivi previsti dal decreto ma impossibilità di disporre o condurre un mezzo privato. E poi via libera all’equitazione per i proprietari dei cavalli e a diverse attività motorie in acqua, oltre che alla pesca sportiva. Sì alla visita di immobili da acquistare o affittare.

Arrivano alcune nuove faq specifiche di Palazzo Chigi su cosa è consentito dal Dpcm che ha allentato le maglie del lockdown.

Gli accompagnatori – Sul sito del governo si spiega che nel caso in cui debba essere effettuato “uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto, ma non avendo la possibilità di disporre ovvero di condurre un mezzo privato” è “consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione”. Un’autorizzazione che tiene conto “dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici”. Nel caso in cui non si fosse conviventi, resta l’obbligo di rispettare la distanza di un metro all’interno del veicolo, mentre se si vive sotto lo stesso tetto è possibile anche spostarsi in due su uno scooter o una moto.

Sì alle visite delle case da acquistare – Le agenzie immobiliari hanno riaperto e quindi è possibile cercare casa e visitare l’immobile a cui si è interessati. Sono quindi possibili gli spostamenti verso l’agenzia o la casa da visitare a condizione che “tutte le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o da acquistare avvengano quando queste sono disabitate”.

Le attività in acqua – Rientrano tra le attività motorie e sportive autorizzate, se svolte individualmente, anche il “surf short board, surf longboard, sup wave, sup race, wakeboard e sci nautico”, sempre “nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell’esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l’accesso e l’uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive”. Sì anche alla pesca sportiva, sempre con le stesse limitazioni legate alle norme anti-assembramento.

Yoga e pilates – Via libera anche a yoga, pilates e ginnastica posturale “se l’attività viene svolta individualmente in forma libera in aree o parchi pubblici” nel “rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie” e del “distanziamento interpersonale di almeno due metri”. In caso di mancato rispetto di queste regole, il sindaco “può disporre la temporanea chiusura delle aree e dei parchi pubblici”. Palazzo Chigi precisa che “l’attività dei centri dedicati è comunque sospesa”.

Chi ha un cavallo può fare equitazione – Per quanto riguarda i proprietari o affidatari di cavalli, Palazzo Chigi spiega che “possono prelevare il loro cavallo per svolgere individualmente attività all’aperto di movimentazione dell’animale” ma “solo all’esterno della struttura in cui l’animale si trova”, sempre rispettando le consuete norme. “I circoli e centri ippici di qualunque natura rimangono in questa fase chiusi per le attività sociali ordinarie”, puntualizzano il sito del governo.