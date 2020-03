L’AQUILA – Un vero e proprio sportello attivo ogni giorno, per dare informazioni ed assistenza, organizzato per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Confcommercio L’Aquila si è organizzata così per rispondere alle tante domande che arrivano dei propri associati.

“Le richieste giungono da ogni settore rappresentato poiché tutti sono preoccupati di quanto sta accadendo – si legge in una nota del presidente provinciale Roberto Donatelli -. Forniamo assistenza legale ai nostri soci, insomma un vero e proprio sportello attivo di ascolto e di supporto. Siamo in prima linea per assistere i soci rispondendo alle richieste che pervengano ai nostri recapiti telefonici e di posta elettronica”.

“L’epidemia da Coronavirus impatta sul mondo del lavoro autonomo e dei professionisti ed a risentirne sono tutte le categorie del commercio, del turismo e dei servizi – prosegue Donatelli -. Da parte del Governo occorrono misure ancora più forti, una cura shock per superare queste fase difficilissima”.

È possibile contattare Confcommercio L’Aquila, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle ore 12.30.

L’Aquila: tel. 348-5260103, 348-5260108; email: info@confcommercioaq.it

Avezzano: tel. 0863-411899; email: avezzano@confcommercioaq.it

Carsoli: tel. 0863-997128; email: carsoli@confcommercioaq.it