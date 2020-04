TORNIMPARTE – “La comunità di Tornimparte, questa mattina, ha consegnato un sistema di sanificazione al Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, diretto dal primario Alessandro Grimaldi, che sta gestendo con straordinaria professionalità l’emergenza legata al Covid-19″.

A comunicarlo, il primo cittadino del borgo aquilano, Giacomo Carnicelli.

“La donazione è stata possibile grazie a ‘Tornimparte per la ASL’ – scrive in una nota -, una raccolta fondi di sostegno al nostro Ospedale promossa, coordinata e sostenuta, in maniera unitaria, dal Consiglio comunale, dalle associazioni culturali sportive e da tantissimi cittadini di Tornimparte. La raccolta è ancora attiva e permetterà, nei prossimi giorni, ulteriori donazioni alle strutture sanitarie, individuando, con le stesse strutture, le necessità. La comunità di Tornimparte intende, anche così, sostenere tutti gli operatori Sanitari che, a qualunque titolo, sono a lavoro per superare questa emergenza”.