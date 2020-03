L’AQUILA – “Il dirigente del settore Opere pubbliche e Sport ha liquidato quanto più possibile in favore delle società sportive che hanno ricevuto circa 50 mila euro”.

Lo ha reso noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in diretta Facebook per il consueto appuntamento virtuale sull’emergenza Coronavirus, che nei giorni scorsi aveva annunciato che il Comune avrebbe sbloccato quanti più contributi possibili proprio per contribuire a mitigare la drammatica crisi economica in atto.

“A tal proposito – ha aggiunto – stiamo verificando l’attendibilità di uno studio in cui vengono indicati i settori che maggiormente risentiranno della crisi, si oscilla su quote dai 275 ai 650 miliardi nel biennio 2020-2021 e un dato deve preoccuparci: l’Abruzzo, dopo la Basilicata, è la regione che risentirà di più degli effetti della crisi, questo deriva dal fatto che la nostra regione non ha un fatturato come la Lombardia”. (m.sig.)