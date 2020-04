L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila a messo a disposizione dei cittadini due conti correnti bancari dedicati a quanti volessero contribuire a fronteggiare l’emergenza Coronavirus con donazioni o liberalità. In particolare un conto corrente è dedicato alle donazioni per l’acquisto di materiale sanitario, dispositivi e tutto ciò che può essere necessario per affrontare la pandemia, mentre l’altro è riservato alle offerte per l’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per i più bisognosi.

“In tanti si sono rivolti al Comune per chiedere come poter aiutare – ha spiegato il sindaco, Pierluigi Biondi – Perciò abbiamo pensato ad una ulteriore azione oltre quelle già messe in campo dall’amministrazione per far fronte alla diffusione del virus. In questa maniera ognuno potrà dare, se vorrà, il proprio contributo”.

Il codice Iban del conto corrente dedicato all’acquisto di materiale sanitario è il seguente:

IT 12 M 05387 03601 000003204931

Intestato a: Comune dell’Aquila

Causale: emergenza virus Covid 19

Il codice Iban del conto corrente dedicato all’acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari per i più bisognosi è il seguente:

IT 74 V 05387 03601 000003204948

Intestato a: Comune dell’Aquila

Causale: solidarietà alimentare Covid 19