L’AQUILA – “Ho ricevuto l’accorato appello di alcuni operatori del settore agroalimentare e in particolare di quello zootecnico che, come tutti, si trovano ad affrontare l’emergenza Covid-19”.

Così Roberto Santangelo vice presidente vicario in Consiglio regionale.

“Mi segnalano che il comparto ovviamente non può fermarsi – dice Santangelo -, gli animali debbono essere accuditi quotidianamente. La produzione di latte continua e i caseifici raccolgono ed eventualmente trasformano la materia prima”.

“Gli operatori sollecitano – prosegue – che le istituzioni si facciano parte attiva nei confronti della grande distribuzione che dovrebbe incentivare il consumo di tutte quelle produzioni agro-alimentari e zootecniche locali. In questo momento il consumatore è spesso disorientato e, preso dalla frenesia di incamerare prodotti in casa, presta quindi meno attenzione alla qualità di ciò che compra. Invito, pertanto, tutti i cittadini ad incrementare l’acquisto di prodotti lattiero-caseari locali e, in generale, tutte le produzioni a Km 0, quelli della cosiddetta ‘filiera corta’, per sostenere i nostri produttori”.