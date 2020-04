L’AQUILA – La presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Maria Franca D’Agostino, nel recepire l’appello della rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio nel periodo di emergenza Covid, si è attivata con la Commissione, chiedendo in una nota inviata all’assessore delle Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, un incontro urgente per dare attuazione ad una cabina di regia regionale con i rappresentanti istituzionali per una più sistematica cooperazione tra le parti interessate e rispondere in tal modo alla richiesta presentata da tali Centri.

La Presidente della Cpo, inoltre, rende noto che la Commissione Pari Opportunità regionale, sta lavorando ad un progetto di integrazione della L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”, unica legge regionale esistente in materia, per armonizzarla con le linee guida ed i principi dei recenti D.M. e deliberazioni di Giunta Regionale in materia. A tal fine la Commissione nell’ultima riunione tenutasi in video conferenza il 27 Aprile 2020 ha anche deciso di convocare al più presto i rappresentanti dei Centri Anti Violenza e delle Case Rifugio al fine di meglio recepire le necessità e le istanze del momento.