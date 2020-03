L’AQUILA – “Stiamo garantendo sicurezza a tutti i clienti, abbiamo messo a disposizione gel per le mani, guanti monouso, abbiamo installato a terra le strisce per indicare la distanza che ciascun cliente deve mantenere dall’altro. Le merci ci sono, non mancherà nulla”.

Così il supermercato Conad nel centro commerciale Amiternum dell’Aquila affronta l’emergenza Coronavirus.

“La consegna della merce avviene regolarmente, tutti i giorni”, assicura il titolare, Claudio Spinosa Pingue, “i nostri fornitori ci hanno garantito che non mancherà nessun tipo di prodotto”.

Il supermercato, come tutte le attività commerciali che restano aperte, si attiene anche alle altre prescrizioni: “Raccomandiamo l’ingresso di una persona per famiglia e di non portare i bambini e gli anziani – dice Pingue – , stiamo garantendo anche un servizio di consegna a domicilio della spesa, che ci può essere ordinata via email, telefono o Wahtsapp“.

“Bisogna tenere duro per sconfiggere il virus”, conclude.