PESCARA – “Una commissione parlamentare d’inchiesta sulla sanità che consentirebbe di migliorare la risposta del sistema sanitario non solo ad emergenze come quella che stiamo vivendo, ma anche ad annosi problemi che non trovano ancora risposta”.

La chiede il deputato Andrea Colletti (M5s), presidente del Collegio d’Appello della Camera dei deputati e avvocato esperto in responsabilità medica.

“In questi mesi di emergenza – sottolinea il parlamentare – la pandemia Covid-19 ha messo a dura prova il diritto alla salute non solo di migliaia di cittadini, ma anche di medici e infermieri impegnati in prima linea nella lotta contro il nuovo coronavirus. Se è vero, come lo è, che in capo allo Stato sussiste l’obbligo di promuovere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla massima tutela della salute, ora più che mai è necessario e urgente istituire una commissione parlamentare d’inchiesta”.

La richiesta di istituzione della nuova commissione parlamentare è contenuta in una lettera ufficiale inviata da Colletti al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della Salute, Roberto Speranza, e a tutti i presidenti dei gruppi parlamentari.