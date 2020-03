TAGLIACOZZO – La Asl provinciale dell’Aquila ha chiuso il punto di primo intervento di Tagliacozzo (L’Aquila), nella Marsica, dove nei giorni scorsi ha lavorato il medico risultato positivo al Conoravirus e ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale del capoluogo regionale.

Il sanitario ha polmonite e febbre alta.

La stessa decisione è stata adottata ieri per la struttura di Pescina (L’Aquila).

I due presidi sono stati bloccati per mancanza del personale che è stato messo in isolamento. Il medico ha lavorato anche al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano (L’Aquila), che è stato sanificato con gli operatori in quarantena.

Il caso sta destando preoccupazione nel territorio per i molti contatti avuti dal medico originario della Marsica.

La decisione della chiusura di Tagliacozzo, ribadisce il sindaco Vincenzo Giovagnorio in una nota, non è dovuta al fatto che “nei giorni scorsi ha lavorato il medico risultato positivo al Conoravirus e ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale del capoluogo regionale” ma alla luce della necessità di redistribuire il personale sanitario alla luce del “grave stato di emergenza in corso e considerata la carenza di personale nell’organico della dirigenza medica e del comparto operante nella Uoc di pronto soccorso e accettazione del P.O. di Avezzano”.