ROMA – Chiusi tutti gli impianti sciistici del territorio italiano.

A comunicarlo in conferenza stampa il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia dopo aver preso la decisione di concerto con le Regioni e la Protezione civile.

“Dobbiamo prendere atto che il buon senso che spesso abbiamo chiesto non solo non c’è stato ma c’è stata anche una operazione di marketing vergognosa. Ci riferiamo alla sollecitazione ad alcuni studenti liberi da impegni scolastici ad andare in montagna”, ha sottolineato Boccia evidenziando che “operazioni pubblicitarie e di marketing come quella fatta sull’Abetone è un esempio di quello che non va fatto”.

“Il governo sta lavorando ad una ‘progressiva omogenizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale”, ha detto il ministro precisando che oltre alle regole si sta lavorando anche con le regioni per “prescrizioni e disciplina” omogenee su tutto il territorio nazionale, operazione che verrà fatta anche attraverso il confronto politico.