ROMA – “Se si incappa in un controllo e non si hanno le motivazioni previste può incorrere in due reati penali: o l’art. 650 del codice penale (inosservanza provvedimenti delle Autorità) con una condanna fino ai tre mesi, oppure il rischio sale fino a tre anni se gli viene riconosciuto l’attentato a salute pubblica”.

Così Matteo Mauri, viceministro dell’Interno a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24 rispondendo a una domanda sui rischi che corre chi si sposta al Sud senza validi motivi.