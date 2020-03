L’AQUILA – Piegava alle curve della statale 80 nei pressi del valico delle Capannelle, vestito di tutto punto con la tuta da motociclista.

Un uomo di Posta (Rieti), fermato ieri dai carabinieri forestali, rischia ora la denuncia alla luce delle misure restrittive emanate per l’emergenza Coronavirus.

Il centauro si sarebbe giustificato dicendo che si stava recando in farmacia, ma l’argomentazione è apparsa poco credibile, sia perché è stato fermato in luogo isolato, sia perché si trovava in località distante circa 50 chilometri dal proprio comune di residenza.

L’ultima ordinanza della presidenza del Consiglio, infatti, prevede che si possa uscire di casa solo per comprovata necessità. È consentito anche fare passeggiate, ma la raccomandazione è quella di rimanere nei pressi della propria abitazione e all’interno del proprio comune di domicilio o residenza.

Molti aspetti del decreto sono ancora in fase di interpretazione, è per questo che i militari hanno per ora solo fatto riempire il modulo di rito, in cui si autocertificano i motivi dell’uscita di casa, riservandosi di procedere con la denuncia.

Da quanto si apprende, infine, in vista del fine settimana è stata predisposta un’implementazione dei controlli in montagna dove le escursioni vanno evitate. (m.sig.)