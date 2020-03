L’AQUILA – “In un momento di somma urgenza come questo che stiamo vivendo mi fa specie l’interpellanza del collega Taglieri 5S al presidente Marsilio e all’assessore Verì”.

Lo dice in una nota l’assessore regionale della Lega Nicola Campitelli.

“Definirei quasi paradossali le accuse rivolte circa la mancata tutela degli operatori dell’ospedale Renzetti di Lanciano; paradossali perché è ‘come il cane che si morde la coda’ – afferma -. Ricordo al pentastellato che il partito da lui rappresentato a livello regionale, è al timone, con il Pd, della nostra nazione e il testacoda parte proprio dalla governance centrale”.

“La Regione Abruzzo di concerto con le Aziende Sanitarie Locali ha dato seguito alle indicazioni venute da virologi e infettivologi, e dall’Istituto Superiore di Sanità le cui indicazioni sono recepite nei Dpcm e nelle Circolari del Ministero della Salute, tempestivamente e puntualmente recepite dalle istituzioni locali” conclude l’assessore leghista “smorzo qualsiasi polemica e invito i pentastellati alla collaborazione fattiva e a non tenere sempre il dito puntato. Non è questo il momento, è fuori luogo; i medici, gli infermieri e i tecnici stanno a cuore a noi tutti e non solo a Taglieri”, conclude.