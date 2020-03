PESCARA – La giunta regionale, su proposta dell’assessore Nicola Campitelli, ha deliberato l’anticipo dal 10 per cento al 20 per cento dei contributi concessi per la realizzazione di opere di bonifica di siti inquinati strategici.

Gli interventi, il cui soggetto attuatore è l’Arap, riguardano la conclusione della caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica dei due Sir Chieti e Saline Alento.

Sono gli interventi Masterplan Patto per il Sud della regione Abruzzo-Fsc 2014-2020.

“È una misura indispensabile per consentire al soggetto attuatore di velocizzare la messa in opera di interventi essenziali come la bonifica di siti inquinati – ha detto l’assessore all’ambiente Nicola Campitelli -. Si tratta di un provvedimento teso a sostenere anche le imprese che operano nella emergenza coronavirus”.