“Il governo ha le idee chiare: dobbiamo mettere in sicurezza la salute degli italiani. Con la salute a rischio non c’è economia. Le esigenze di Confindustria e Assolombarda sono quelle di tutto il Paese”. Questa la replica del ministro per gli Affari regionali Boccia ad alcune associazioni di industriali del Nord, in pressing per una rapida ripartenza. “Oggi oltre il 33% delle attività economiche sono in funzione, dall’agroalimentare alla logistica”, ha dichiarato Boccia in un punto stampa a Milano.