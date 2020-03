L’AQUILA – “Proseguono in modo serrato i controlli della polizia municipale, congiuntamente alle altre forze dell’ordine, per prevenire assembramenti e affollamenti che devo dire nella nostra città non ci sono, stamattina abbiamo pattugliato i parchi e ci sono pochissime persone in giro, questa è la strada giusta”.

Lo ha detto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nella consueta conferenza stampa virtuale su Facebook, stamattina trasmessa dallo spazio esterno all’ospedale del G8, riattivato per l’emergenza Coronavirus.

“Ieri la polizia municipale ha controllato 107 persone e per 3 di esse che erano in giro senza motivazioni si sta valutando la denuncia”, ha detto Biondi, “e sono stati controllati 160 esercizi commerciali, devo dire tuttavia che quasi tutti si stanno attenendo alle prescrizioni degli organismi preposti, di questo ringrazio gli aquilani. Questa ma soprattutto la prossima sarà settimana decisiva per capire se le misure messe in atto sono state in grado di contenere il diffondersi del contagio”. (m.sig.)