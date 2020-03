L’AQUILA – “Mi sono ripromesso di non polemizzare con il decreto quindi non dirò se è giusto o sbagliato quanto deciso, in un momento di crisi le norme non si valutano ma si applicano quanto più possibile alla lettera”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sulla decisione del governo di lasciare aperti i cantieri edili, compresi quindi quelli del capoluogo abruzzese, dove sono impegnati circa 1.500 operai nella ricostruzione post-terremoto.

Sulla scelta del sindaco di Vittorito, che invece di sua iniziativa ha firmato un’ordinanza che sospende i cantieri, Biondi in conferenza stampa virtuale su Facebook ha ricordato come “le ordinanze vanno preventivamente condivise con la prefettura e ci siamo dati la linea di condotta per cui non c’è bisogno di ordinanze attuative dei decreti nazionali, certo se l’obiettivo è congelare quanto più possibile il movimento di persone è evidente che all’Aquila i cantieri rappresentano un tema importante non paragonabile ad altre città d’Italia”. (m.sig.)