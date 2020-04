Nel Regno Unito il blocco emergenza coronavirus non ha impedito all’artista di strada Banksy di mostrare i suoi nuovi lavori. Mercoledì l’artista ha pubblicato cinque foto di installazioni che scatenano il caos in un bagno – presumibilmente suo – con la didascalia: “Mia moglie lo odia quando lavoro da casa”.

My wife hates it when I work from home.