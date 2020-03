Yoopies è una delle più importanti piattaforme sul mondo dell’assistenza domestica, in particolare baby sitting. In un momento di crisi come quello che l’intero pianeta sta attraversando, proprio le baby sitter potrebbero risultare figure fondamentali nella lotta al coronavirus. L’iniziativa lanciata dal sito è stata ideata proprio con lo scopo di prestare assistenza gratuita alle famiglie dei medici impegnati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali.

Yoopies ha lanciato un appello a studenti e professionisti dell’infanzia dei maggiori Paesi europei fra cui Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo per contribuire alla cura a domicilio dei figli del personale sanitario in forma gratuita. Tutti gli educatori che hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa e in generale tutti coloro che vorranno offrire gratuitamente il loro aiuto e supportare le famiglie dei lavoratori nell’ambito del servizio sanitario potranno iscriversi sulla piattaforma.

Ogni nuovo iscritto che si registra sul sito web potrà selezionare l’opzione “COVID-19 volontari nel campo dell’assistenza all’infanzia” che permetterà di indicare sul proprio profilo la disponibilità ad offrire volontariamente servizi di cura e assistenza all’infanzia per le famiglie dei professionisti sanitari.